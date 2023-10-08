رئيس حي شرق مدينة نصر يتابع شكوى وجود أعمال بناء مخالفة بالحي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف

تابع رئيس حي شرق مدينة نصر، اللواء أحمد جودة، مع إدارة الإسكان أعمال الاستجابة لشكوى المواطنين، تضررون فيها من وجود أعمال بناء مخالفة في أحد العقارات بالحي، وتمت المتابعة على الطبيعة ومراجعة الترخيص المنصرف بوجود المهندسين ومديري الإسكان ومدير الإزالات.

وتبين وجود أعمال مخالفة وجاري إتخاذ الإجراءات القلانونية اللازمة حيال المخالف، جاء ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العالـ ومتابعة من نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، اللواء أبراهيم صابر، بإعلاء كلمة القانون والتصدي لكافة أنواع المخالفات، وتلبية شكاوى المواطنين بما يحقق إرضاء المواطن.