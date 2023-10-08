ضبط 16 ألف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في دمنهور

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وذكرت بلبع، في بيان لها اليوم الأحد، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، شنت حملة تموينية بقيادة مفتاح عبد اللطيف، مدير عام التجارة الداخلية بمركز دمنهور، وأسفرت عن ضبط 16000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام بأحد مخازن الجملة.

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.