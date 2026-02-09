ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد فوز ساحق للحزب الحاكم في اليابان بالانتخابات البرلمانية

قفز مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني، بنسبة وصلت إلى 5% مسجلا رقما قياسيا جديدا، اليوم الاثنين، بعدما حقق الحزب الحاكم بزعامة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي أغلبية الثلثين في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد.

ويمنح هذا الفوز الساحق تاكايشي تفويضا أقوى بكثير للمضي قدما في سياسات داعمة للسوق، على الرغم من أن تأثير ذلك على الين الياباني والسندات اليابانية قد لا يكون إيجابيا بالقدر نفسه.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 4.6% ليصل إلى 56729.51 نقطة، بعدما تجاوز مستوى حاجز 57 ألف نقطة لأول مرة، مسجلا رقما قياسيا جديدا.

كما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 4.2% ليصل إلى 5301.36 نقطة، مدعوما بعمليات شراء قوية لأسهم شركات التكنولوجيا.

وارتفع مؤشر هان سينج في هونج كونج بنسبة 1.7% ليصل إلى 27007.81 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.3% ليصل إلى 4117.57 نقطة.

وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 2%.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.9% ليصل إلى 8870.10 نقطة،

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بشكل طفيف، صباح اليوم الاثنين، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%.

وجاء هذا الارتفاع الطفيف في العقود الآجلة الأمريكية بعد ارتفاع مؤشرات بورصة "وول ستريت" الأمريكية، الجمعة الماضي، حيث استعادت أسهم شركات التكنولوجيا جزءا كبيرا من خسائرها التي تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2%، مسجلا أفضل أداء يومي له منذ مايو الماضي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 1206 نقاط، أي بنسبة 2.5%، متجاوزا مستوى 50 ألف نقطة لأول مرة، كما مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.2%.

وارتفع سعر الذهب، في تعاملات صباح اليوم الاثنين، بنسبة 1.5%، كما ارتفع سعر الفضة بنسبة 6.2%.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 68 سنتا ليصل إلى 87ر62 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 71 سنتا ليصل إلى 67.34 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 156.62 ين ياباني من 157.10 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1851 دولار من 1.1814 دولار.