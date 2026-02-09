حادث تحطم مروحية عسكرية يودي بحياة جنديين في شمال كوريا الجنوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقى جنديان حتفهما عقب تحطم مروحية عسكرية في مقاطعة بشمال كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، حسبما قال مسئولون.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن المروحية ايه اتش-وان اس كوبرا التابعة لمجموعة الطيران الـ15 بالجيش سقطت الساعة الحادية عشر وأربع دقائق صباحا بالتوقيت المحلي في مقاطعة جابيونج، على بعد 55 كيلومترا شمال شرق سول، بعدما أقلعت في مهمة تدريبية الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا.

وجرى نقل الجنديين اللذين كانا على متن المروحية إلى مستشفيات بعد إصابتهما بسكتة قلبية، ولكن توفيا متآثرين بإصابتهما.

وقالت السلطات، إن الحادث لم يشهد وقوع أي حرائق أو انفجارات.

وتعتزم السلطات، فتح تحقيق لتحديد سبب الحادث.