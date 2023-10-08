أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، تضامن بلاده مع إسرائيل وذلك بعد الهجوم واسع النطاق الذي بدأته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل أمس السبت.

وقال شولتس في ديوان المستشارية اليوم الأحد إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإنه أكد له في الاتصال أن "ألمانيا تقف بقوة وثبات إلى جانب إسرائيل".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن "أمن إسرائيل هو من المصالح الوطنية الألمانية. هذا ينطبق بالذات في الساعات الصعبة مثل هذه الساعات. ونحن سنتصرف وفقا لهذا".

ووصف شولتس الهجوم الذي شنته حماس بأنه "بربري" و"مثير للغضب".