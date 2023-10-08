نفى الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي المدعو أفيخاي أدرعي، فشل أنظمة القبة الحديدية في التصدي للصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة نحو الأهداف الإسرائيلية منذ صباح السبت.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية وفق آخر الإحصائيات؛ بارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 250 مستوطنا، إضافة إلى إصابة أكثر من 1100 آخرين في عملية «طوفان الأقصى»، جراء عبور القذائف الصاروخية القبة الحديدية وسقوطها في العمق الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القبة الحديدية تظهر نتائج ناجحة في اعتراض القذائف الصاروخية بنسب عالية مقارنة بأعداد الصواريخ التي أطلقتها حماس والفصائل الفلسطينية منذ صبيحة السبت.

وتابع: «من الجائز أن تسقط بعض القذائف لكن بالمجمل القبة الحديدة؛ هي فخر الصناعة الإسرائلية وتعطي نتائج إيجابية عالية جدا في نسبة الاعتراض، وهي فخر لنا كاسرائليين، فهذه المنظومة محط أنظار العالم كله».

وأشار إلى اعتراض القبة الآلاف من القذائف التي أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل فيما سقط البعض الآخر في الخلاء بحسب روايته، لافتا إلى تبادل قوات الاحتلال إطلاق النار مع مسلحي حركة المقاومة حماس في أكثر من 20 مستوطنة إسرائيلية في محاولة تطهيرها.

وشنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في وقت مبكر من صباح السبت، عملية «طوفان الأقصى» والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية، شملت إطلاق الآلاف من القذائف الصاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وفي المقابل أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن عملية «السيوف الحديدية»، التي هاجمت عشرات الطائرات التابعة سلاح الجو قطاع غزة، وأعلنت حالة الطوارئ في العمق حتى منطقة غوش دان.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية؛ أن حماس اختطفت العشرات من جنود الاحتلال إلى غزة، واحتجزت العديد من الرهائن، وما زالت تسيطر على العديد من القواعد والمستوطنات.