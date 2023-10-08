حمّلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسئولية الهجمات التي تشنها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل منذ أمس السبت ضمن معركة "طوفان الأقصى".



وقالت الصحيفة في افتتاحيتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن "نتنياهو، الذي يفتخر بخبرته السياسية الواسعة وحكمته التي لا غنى عنها في المسائل الأمنية، فشل تماما في تحديد المخاطر التي يقود إسرائيل إليها".



ورأت الصحيفة أن الخطر الذي كان يهدد إسرائيل في السنوات الأخيرة قد تحقق بالكامل، مستنكرة أن يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية متهم في ثلاث قضايا فساد.



وألمحت هاآرتس أن يكون نتنياهو استغل منصبه لتخليصه من الإدانة المحتملة والسجن، وذلك بتشكيل ائتلاف حكومي "مروع" وطرح التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وإضعاف كبار ضباط الجيش والمخابرات، وهو ما دفع ثمنه الإسرائيليين، على حد قولها.



واتهمت الصحيفة رئيس الوزراء بتجاهل وجود الفلسطينيين وحقوقهم عند تشكيل حكومته المعنية بـ"ضم الأراضي الفلسطينية"، معتبرة أنه أخطأ بتعيين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (اليمينيين المتطرفين) في مناصب وزارية.



واعتبرت "هاآرتس" أن الفشل العسكري والاستخباراتي لا يعفي نتنياهو من مسئوليته الشاملة عن الوضع، لأنه ليس جاهلا بالشئون العسكرية، كما ادعى رؤساء الحكومة السابقين جولدا مائير في عام 1973 ومناحيم بيجن في عام 1982.