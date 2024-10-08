توغل إسرائيلي في عمق جباليا وسط أوامر إخلاء واسعة شمالي غزة

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قال سكان فلسطينيون، إن الدبابات الإسرائيلية توغلت في عمق جباليا بشمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء، وسط أوامر إخلاء إسرائيلية صدرت لسكان المنطقة، مع قصف جوي للمخيم.

وأفاد مسعفون فلسطينيون بسقوط شهداء وجرحى في جباليا لكنهم لم يتمكنوا من الوصول للمناطق التي تتعرض للقصف، وفق وكالة رويترز.

وزعم جيش الاحتلال، إن قواته تحاول منع مقاتلي حركة حماس من شن هجمات من جباليا وتسعى لمنعهم من إعادة تنظيم صفوفهم.

وتكررت في العديد من الرسائل التي نشرها سكان غزة على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة "جباليا تُباد"، بحسب الوكالة.

وأصدر جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أوامر إخلاء جديدة لسكان جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا المجاورتين طالبا منهم التوجه إلى منطقة المواصي بزعم أنها مخصصة لأغراض إنسانية في جنوب قطاع غزة.

ويقول مسئولون فلسطينيون ومن الأمم المتحدة، إنه لا توجد أماكن آمنة في غزة على الإطلاق.

وقال الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، إن مقاتلين هاجموا قوات الاحتلال في الشمال بصواريخ مضادة للدبابات وإن هناك إصابات في صفوف تلك القوات.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أسفر عن استشهاد نحو 42 ألف فلسطيني. كما نزح معظم السكان وعددهم 2.3 مليون نسمة وتدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل حاد.