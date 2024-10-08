فرنسا تأمر عمر أسامة بن لادن بمغادرة أراضيها وتوضح السبب

أمرت السلطات الفرنسية عمر بن لادن، ابن مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، بمغادرة البلاد بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو روتايّو، على منصة «إكس»، إن عمر بن لادن كان يعيش في مقاطعة أورن في نورماندي كزوج لمواطنة بريطانية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن القرار اتُخذ بسبب نشره تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي عام 2023 تمجّد «الإرهاب»، موضحًا أنه نتيجة لذلك، أصدر حاكم أورن أمرا بمغادرة (بن لادن) الأراضي الفرنسية.

وذكر أن المحاكم أكدت شرعية هذا القرار الذي اتُخذ لمصلحة الأمن القومي، وفق قوله.

وأوضح الوزير أنه وقّع حظرا يمنع بموجبه عمر بن لادن من العودة إلى فرنسا لأي سبب من الأسباب، من دون الخوض في التفاصيل.

وعمر بن لادن (43 عاما) ولد في السعودية، حيث أمضى سنواته الأولى، وعاش أيضا في السودان ثم في أفغانستان، وترك والده وهو في التاسعة عشرة واستقر في نهاية المطاف في نورماندي في شمال فرنسا عام 2016 وتخصص في الرسم.