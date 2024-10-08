وزير الدفاع الإسرائيلي يرجح اغتيال الخليفة المحتمل لحسن نصر الله

رجح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اغتيال القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين الذي استهدفه جيش الاحتلال قبل أيام، وكان يُنظر إليه بأنه سيكون خليفة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ونقلت وكالة رويترز، عن جالانت قوله أثناء اجتماع مع القيادة الشمالية لجيشه، إن «خليفة الأمين العام الراحل لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قُضي عليه على ما يبدو».

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحل هاشم صفي الدين، القيادي الكبير في الجماعة، محل نصر الله.

وزعم جالانت أن حزب الله بات محطّما بعد الضربات المتواصلة التي استهدفته وأدت إلى اغتياله أمينه العام.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي: «حزب الله منظمة محطّمة ومدمّرة من دون أي قيادة وإمكانيات قتالية تذكر، وبقيادة مفككة بعد القضاء على حسن نصرالله».