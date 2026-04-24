العفو الدولية وجماعات حقوقية تصدر دليلا للسفر إلى أمريكا لحضور كأس العالم

أصدرت منظمة العفو الدولية، إلى جانب العشرات من الجماعات الحقوقية والمدنية الأمريكية اليوم الخميس، "دليلا إرشاديا للسفر بمناسبة كأس العالم"، حذرت فيه زوار البطولة من "تزايد الاستبداد والعنف" في الولايات المتحدة، في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب المتشددة فيما يتعلق بترحيل المهاجرين.

وقالت الجماعات الحقوقية اليوم الخميس، إن الدليل بات ضروريًا "نظرا لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في أمريكا، وغياب أي إجراءات جادة أو ضمانات ملموسة من جانب الفيفا، أو المدن المستضيفة، أو الحكومة الأمريكية".

ويذكر الدليل بأن الزوار قد يواجهون حرمانا تعسفيا من دخول البلاد، أو احتجازا في ظروف "غير إنسانية"، أو تفتيشًا متطفلًا للهواتف المحمولة وحسابات التواصل الاجتماعي.

ويشير الدليل أيضا إلى عمليات الترحيل القاسية التي شهدتها مدن مثل لوس أنجليس وشيكاغو ومينيابوليس، والتي أثارت اتهامات بالتمييز العنصري، وقمعا عنيفا للاحتجاجات.

وقوبلت هذه التحذيرات برفضٍ من قبل مسؤولي السياحة الأمريكيين، الذين اتهموا هذه الجماعات بتعريض أرزاق العاملين في قطاع الخدمات للخطر من أجل تحقيق أجندتها السياسية.

وفي السياق، قال جيف فريمان، الرئيس التنفيذي لجمعية السفر الأمريكية، إن المخاوف بشأن سياسات الدخول إلى أمريكا قد تكون مشروعة، لكنها مبالغ فيها إلى حد كبير.

وأشار في بيان له إلى أن 67 مليون سائح دولي زاروا الولايات المتحدة العام الماضي، مضيفا: "القول إن زيارة أمريكا تشكل خطرا أمنيا حقيقيا ليس تحذيرا بنيات حسنة، بل هو تكتيك سياسي يهدف إلى إحداث ضرر اقتصادي".