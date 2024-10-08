أعلنت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية للصحفيين في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، استقبال طلبي ترشح وهما: رزق الطرابيشي، على منصب رئيس النقابة، وبسمة الشحات، لعضوية المجلس؛ ليرتفع بذلك عدد طلبات الترشح لـ7 منهم 3 لرئاسة النقابة، و4 لعضوية المجلس.

وكان اليوم الأول، شهد تقدم شخصين لمنصب رئيس النقابة وهما شوكت سعد فرج عبدالموجود "الجمهوري الحر"، ونبيل حسن محمد أبو شال "المصري اليوم"، بينما تقدم لعضوية المجلس كلٍ من: أحمد بسيوني نوح "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، وخالد الأمير عبدالمجيد عبد الرحمن "فيتو"، وهاني العوضي إبراهيم مصطفى "التحرير".

وتضم اللجنة في عضويتها الزميلة هدى الساعاتي، عضو المجلس الحالي، والكُتاب الصحفيين "إيهاب ثابت، وأشرف شرف، وعمرو الفار" أعضاء الجمعية العمومية.

وتتلقى اللجنة، طلبات الترشح في الانتخابات المقرر لها أن تُجرى لاختيار رئيس للنقابة، و3 أعضاء للمجلس، بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم، وذلك لدورة جديدة مدتها سنتان للرئيس، و4 سنوات للأعضاء، يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا عدا الجمعة، على أن تنتهي الساعة 12 ظهر السبت 12 أكتوبر، وتُعلن في نفس اليوم أسماء المتقدمين للترشح، وكشوف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت.

كما تتلقى اللجنة الطعون والتنازلات عن الترشح يومًا ولمدة 5 أيام اعتبارًا من الأحد 13 أكتوبر من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا، وتنتهي في الساعة 12 ظهر يوم الخميس 17 أكتوبر، وتُعلن في نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.

وطبقًا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، يُشترط في من يرشح نفسه لمنصب رئيس النقابة الفرعية أن يكون قد مضى على قيده 10 سنوات على الأقل بجدول المشتغلين، و3 سنوات على الأقل للأعضاء، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال آخر 3 سنوات سابقة على الترشح.

وتجري الانتخابات يوم الأربعاء 30 أكتوبر، وبالاقتراع السري العام، ويكون انتخاب رئيس النقابة الفرعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب في نفس الاجتماع بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

بينما يكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح أُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تؤجل الانتخابات لمدة أسبوعين على أن تُجرى يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024.