نتنياهو: إسرائيل اغتالت نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنهم اغتالوا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وخليفته المحتمل هاشم صفي الدين.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن "حزب الله منظمة بلا قيادة وتمت تصفية (الأمين العام للحزب) حسن نصر الله وربما خليفته أيضا (في إشارة إلى هاشم صفي الدين) وهذا له تأثير كبير"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

والسبت الماضي نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر رفيع في حزب الله - لم تسمه، أن الاتصال مع رئيس المجلس التنفيذي للحزب، هاشم صفي الدين "مقطوع" منذ سلسلة الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، الجمعة.

وقال المصدر إن "الاتصال مع السيد صفي الدين مقطوع منذ الغارات العنيفة على الضاحية"، مضيفا "لا نعلم إذا كان موجودا في المكان الذي استهدفته الغارات، ومن كان موجودا معه".