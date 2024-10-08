الاتحاد الأوروبي: الجيش اللبناني لا يمكنه أن يكون قوة موازية لحزب الله

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الوضع في لبنان يزداد سوءا يوما بعد يوم.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه من المهم للغاية أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، موضحًا أن حوالي 20% من اللبنانيين أجبروا على النزوح، وفقا للأرقام، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني لا يمكنه أن يكون قوة موازية لحزب الله، ولا أن يضمن سلامة أراضي البلاد.

وتسود اضطرابات حادة في لبنان، في خضم توسيع جيش الاحتلال من عداونه، عبر تكثيف حدة العمليات العسكرية التي تتضمن قصفًا كثيفًا على أغلب مناطق جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية.

وسبق أن حذر مسئول بمنظمة الصحة العالمية في بيروت، اليوم الثلاثاء، من خطر تفشي الأمراض في لبنان بسبب ظروف التكدس في ملاجئ النازحين وإغلاق المستشفيات على وقع العدوان الإسرائيلي.

وقال المسئول بمنظمة الصحة العالمية في لبنان إيان كلارك في مؤتمر صحفي بجنيف: «نواجه وضعا يزيد فيه بشدة احتمال تفشي أمراض، مثل الإسهال المائي الحاد والتهاب الكبد (أ) وعدد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات»، وفق رويترز.