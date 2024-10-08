جيش الاحتلال يزعم: قتلنا 3 عناصر من حماس شاركوا في هجوم 7 أكتوبر

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قتل 3 عناصر من حركة حماس ادعى أنهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، عن جيش الاحتلال، أنه نفذ عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك) في 30 سبتمبر الماضي، حيث قصف طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مركز قيادة وسيطرة كان موجوداً داخل مدرسة الشجاعية في حي درج التفاح بقطاع غزة، وفق زعمه.

وبحسب الرواية الإسرائيلية المزعومة، فإنه تم استخدام مركز القيادة والسيطرة من قِبل المسلحين للتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية ضد جيش الاحتلال وكذلك الإسرائيليين.

وادعى جيش الاحتلال، أنه قتل خلال الغارة، الكثير من المسلحين، بما في ذلك محمد رفاعي، من لواء غزة التابع لحركة حماس، زاعما أن الأخير شارك في هجوم 7 أكتوبر منطقتي كفار عزة وناحال عوز.

وأشار إلى تنفيذ عملية مشتركة أخرى في رفح يوم 1 أكتوبر الجاري، حيث ادعى أن طائرة تابعة لسلاح الجو استهدفت وقتلت اثنين آخرين من عناصر حماس، ممن زعم أنهما شاركا في هجوم 7 أكتوبر.

يُشار إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة، اعتاد الجيش الإسرائيلي والعديد من الجهات الرسمية في دولة الاحتلال، استهداف مدارس ومبانٍ مدنية، تزعم تل أبيب أن بداخلها مقاتلين من المقاومة الفلسطينية، في حين يتضح لاحقًا أنه يتم استهداف مدنيين لا سيما في مناطق النزوح وتحديدًا المدارس.