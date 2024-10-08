أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، حصيلة جديدة لعدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر لليوم 368.

وقالت صحة في غزة، في تحديثها اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 41 ألفًا و965 شهيدًا، وإلى 97 ألفًا و590 مصابًا وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية، ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 56 شهيدًا و278 مصابًا.

وأشارت صحة غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت صحة غزة، قد طالبت بالحماية الجادة للمؤسسات الصحية، خاصة في محافظة شمال غزة، وقالت إنها توجه النداء الأخير قبل توقف جميع المستشفيات عن تقديم الخدمات في محافظتي غزة والشمال نتيجة عدم توفر الوقود.

وناشدت كل المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات في المرافق الصحية.