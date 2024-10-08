قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن تفتيش الحرب الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، لاصطفاف الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية؛ هو "أعلى مستوى من الاستعداد القتالي تصل إليه القوات المسلحة".

وأضاف خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر شاشة "النهار" مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي استمع إلى شرح تفصيلي عن القوات المشاركة في تفتيش الحرب، موضحا أنه بعد مغادرة الرئيس؛ قامت هيئة التفتيش باختبار قادة وضباط الفرقة وتنفيذ مهام قتالية؛ ولم يقتصر الأمر على الاستعراض العسكري.

وأشار إلى أن الفرقة السادسة المدرعة تضم أحدث أنواع الدبابات في العالم "M1A1" الأمريكية، مضيفا أن قوامها يبلغ نحو 40 ألف جندي مهندس.

وأوضح أن مهمة الفرقة السادسة يمتد من وسط سيناء وحتى الحدود الدولية، مشيرا إلى أن الجيش المصري عبر قناة السويس في حرب أكتوبر 1973 بخمس فرق فقط.

وختم قائلا: "تفتيش الحرب، إلى جانب حفل تخرج الكلية الحربية الخميس الماضي؛ رسالة طمأنة للشعب المصري، ورسالة ردع معنوي إلى من يهمه الأمر أوعى تقرب، هذا العرض بعض الدول ستدرسه 10 أيام وتحلله".