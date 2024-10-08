 عمرو مخلوف يعلن ترشحه على منصب رئيس اتحاد الكرة الطائرة - بوابة الشروق
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عمرو مخلوف يعلن ترشحه على منصب رئيس اتحاد الكرة الطائرة

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 11:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 11:15 م

أعلن عمرو مخلوف أمين صندوق اتحاد الكرة الطائرة، قراره بالترشح على مقعد رئاسة الاتحاد المصري للكرة الطائرة في الانتخابات المقرر لها 6 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن عمرو مخلوف عن قائمته في الانتخابات خلال الأيام المقبلة، والتي تشهد مزيجًا بين الخبرة والوجوه الجديدة من الأسماء التي تتمتع بسيرة طيبة بين أسرة الكرة الطائرة.

وانطلق ماراثون الانتخابات في الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية المقبلة 2024 - 2028، حيث بدأ عدد من الاتحادات إعلان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارات والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي.


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