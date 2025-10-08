سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت قناة إكسترا نيوز، بوصول رؤساء الوفود المشاركة في اللقاءات الخاصة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، إلى القاعة الرئيسية وذلك في مدينة شرم الشيخ.

وقالت القناة في نبأ عاجل، إنه من المقرر أن تبدأ الجلسة العامة للقاءات بعد قليل.

وتستمر مفاوضات شرم الشيخ التي تُوصف بأنها مفصلية، على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقًا للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تحدث اليوم عن أهمية هذه المفاوضات التي تضم وفودًا مصرية وأمريكية وقطرية وإسرائيليين بجانب وفد حركة حماس.

وأكد أهمية دعم هذه المفاوضات، وعبر عن تقديره لإرادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل مبعوثين مهمين للغاية إلى شرم الشيخ، وتابع: «الكلام اللي وصلني مشجع جدًا.. هؤلاء المبعوثون قادمون برسالة قوية وتكليف قوي من الرئيس ترامب لإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية».