 الأهلي يهنئ أبو ريدة وحسام حسن واللاعبين بالتأهل لمونديال 2026
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 9:22 م القاهرة
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 9:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 9:12 م

هنأ مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الجهاز الفني لمنتخب مصر واتحاد الكرة بالتأهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

قال الأهلي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقطاع كرة القدم يتقدمون بخالص التهاني للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلسه، والجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب، واللاعبين؛ بمناسبة تأهل مصر لنهائيات كأس العالم عن جدارة".

وأضاف بيان الأهلي "نتمنى دوام التقدم والازدهار للكرة المصرية".

وحسم المنتخب المصري تأهله لمونديال 2026 بالفوز على جيبوتي 3-0، اليوم الأربعاء، في المغرب، ليتأهل الفراعنة لكأس العالم للمرة الرابعة بعد أعوام 1934 و1990 و2018.


