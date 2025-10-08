فون دير لاين تدعو الأوروبيين إلى الرد بحزم على «حرب روسيا الهجينة»

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، إن الحوادث الأخيرة المتعلقة بالطائرات بدون طيار الدرون وانتهاكات الأجواء، تُظهر أن "أوروبا تواجه حرباً هجينة"، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تتجاوز الدفاع التقليدي.

وأضافت فون دير لاين، في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، أن "هذه ليست مضايقات عشوائية، بل حملة منسقة ومتنامية تهدف إلى زعزعة استقرار مواطنينا، واختبار صمودنا، وتقسيم اتحادنا، وإضعاف دعمنا لأوكرانيا. وقد حان الوقت لنُسمّي الأمور بمسمياتها: هذه حرب هجينة".

ولم تصرّح فون دير لاين بأن روسيا مسؤولة عن جميع الحوادث، لكنها أوضحت أن هدف موسكو هو "زرع الانقسام" داخل أوروبا. وقد نسب مسؤولون أوروبيون بالفعل بعض الحوادث الأخيرة إلى روسيا.

وقالت فون دير لاين: "التصدي للحرب الهجينة الروسية لا يجب أن يقتصر على الدفاع التقليدي فقط، بل يتطلب تبني عقلية جديدة من جانبنا جميعاً. يمكننا إما أن نتراجع ونراقب تصاعد التهديدات الروسية، أو أن نواجهها بالوحدة والردع والحزم".

جدار الدرونز

وناقش قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة في كوبنهاجن، عدة إجراءات تهدف إلى حماية أجواء القارة الأوروبية، بما في ذلك مبادرة "جدار الطائرات الدرونز"، بحسب وكالة رويترز للانباء.

وأوضح المسؤولون الأوروبيون، أن "جدار الدرونز" لن يكون جداراً مادياً، بل شبكة متعددة الطبقات من أنظمة الكشف والاعتراض، لردع هجمات الطائرات المسيّرة.