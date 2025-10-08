رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: إسرائيل استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي أداة للحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• دوران كشف عن وجود صراعات بين قوى دولية للاستحواذ على منصات ضخمة للتواصل الاجتماعي

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، الأربعاء، إن إسرائيل استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي أداة للحرب في الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ عامين.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لندوة دولية عقدت في مكتبة الرئاسة التركية بالعاصمة أنقرة، بعنوان "الجوانب القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار دوران إلى أن الرقمنة التي لها تأثير في مجالات عديدة، غيّرت أنماط الحياة وجلبت تحديات جديدة.

ولفت إلى تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يوميا حول العالم، مؤكدا ضرورة التكيف مع التغير بأساليب التواصل وتدفق المعلومات.

وشدد على أن الرقمنة تؤثر أيضا في السياسة والدبلوماسية العالمية، مع وجود صراعات بين القوى الدولية للاستحواذ على منصات ضخمة للتواصل الاجتماعي.

وأوضح المسؤول التركي أن إسرائيل تلجأ إلى التلاعب والتعتيم بشأن هجماتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: "لم يكتفِ (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وعصابته بارتكاب المجازر باستخدام تكنولوجيا الحرب لقتل الأبرياء، بل تلاعبوا أيضا بوسائل التواصل الاجتماعي، فاستُخدمت أداةً للحرب".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.