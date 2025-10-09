الأهلي يعلن موعد المؤتمر الصحفي لتقديم ييس توروب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقر مسؤولو الأهلي على موعد المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الدنماركي، ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق.

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي أن المدرب الدنماركي سيصل القاهرة، غدا الخميس، برفقة اثنين من وكلاء أعماله.

أضاف صلاح الدين عبر قناة ناديه "سيعقد النادي مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة لتقديم توروب، سيستعرض خلاله المدرب أسماء المعاونين الخمسة الأجانب، وهم مدربان ومخطط للأحمال ومدرب حراس مرمى ومحلل للأداء".

وتابع "سيبقى من الجهاز الفني المؤقت، المدرب عادل مصطفى، بينما سيكتمل قوام الأجانب يوم السبت أو الأحد المقبل بحد أقصى".

يذكر أن الأهلي أعلن عن تعاقده مع ييس توروب لمدة موسمين ونصف حتى صيف 2027.

وعمل عماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا للأهلي في 5 مباريات، وذلك بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو في 31 أغسطس الماضي بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المسؤولية خلفا للسويسري مارسيل كولر، وبينهما عماد النحاس الذي تولى المسؤولية أيضا بشكل مؤقت، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي.