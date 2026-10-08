متحدث الصحة: أعظم إنجازاتنا ليس علاج المرض وإنما منع حدوثه

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن نصر أكتوبر علمنا أن المعركة تُكسب بالاستعداد لها قبل بدايتها، وهذا المفهوم أصبح جزءًا من فلسفة العمل في الوزارة، فلم تعد تنتظر إصابة المواطن بالمرض واحتياجه إلى العلاج، وإنما تتحرك لمنع المرض قبل حدوثه.

وأضاف "عبد الغفار" عبر برنامج "ست ستات" على قناة dmc، اليوم الأربعاء، أن أعظم إنجازات وزارة الصحة ليس المرض الذي عالجوه، وإنما الذي منعوا حدوثه، قائلًا: “لأننا منعناه فلم يشعر به أحد”، مشيرًا إلى أن هذه هي فلسفة الجمهورية الجديدة، التي تقوم على التحرك المبكر والوقاية بدلًا من انتظار المريض حتى يتعب ثم يبدأ علاجه.

وتابع أن المبادرات لم تعد جزرًا منعزلة، وإنما أصبحت جزءًا من مفهوم الصحة ومن حياة المواطن، مشيرًا إلى أن الدولة ووزارة الصحة تؤكدان للمواطنين أنهما معهم منذ التفكير في بناء أسرة، من خلال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، والتي شهدت فحص نحو 5 ملايين شخص منذ عام 2023 وحتى الآن.

واستكمل أن هناك تقديم مشورة أسرية ونفسية متعلقة بالزواج والحمل والتغيرات التي تطرأ على الأسرة بعد الانتقال إلى حياة مستقلة، معتبرًا أن أثر المبادرات الصحية لا يقاس بعدد الخدمات المقدمة، وإنما بعدد الأرواح التي تم إنقاذها.

ولفت إلى أن المبادرات الرئاسية الخاصة بالأمراض المزمنة أسهمت في انخفاض معدل الوفيات بسبب ارتفاع ضغط الدم بنحو 32%، وانخفاض معدل الوفيات بسبب مضاعفات مرض السكري بنسبة 26%، إلى جانب انخفاض معدل وفيات سرطان الثدي بنسبة 15%.