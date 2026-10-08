فيردي تطالب بضبط استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي بألمانيا

في مفاوضات الأجور الخاصة بالعاملين في القطاع المصرفي الخاص بألمانيا، رفض أصحاب العمل جملة وتفصيلا بعض مطالب النقابات.

وقال كبير المفاوضين عن أصحاب العمل، توماس أ. لانجه، عقب المفاوضات التي جرت في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، إنهم ليسوا مستعدين من حيث المبدأ للتفاوض بشأن تشديد قواعد الحماية من الفصل.

وأضاف أن الشركات لا تحتاج أيضا إلى تدخلات تنظيمية من خلال اتفاقيات الأجور فيما يتعلق بإدارة عمليات التحول الهيكلي للقطاع.

وتطالب نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا، إلى جانب زيادة الأجور بنسبة 6%، بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.

وقالت النقابة إن هناك حاجة إلى اتفاقيات ملزمة بشأن تخطيط القوى العاملة والتأهيل، كما طالبت بمنح الموظفين إمكانية تحويل أجزاء من رواتبهم إلى أيام إجازة إضافية بما يصل إلى 20 يوما في العام.

ورفض أصحاب العمل هذا المطلب الجزئي أيضا، معربين عن "عدم تفهمهم" له، وقالوا إن ذلك يعادل تخفيضا في ساعات العمل بنحو 10% تقريبا، ويجعل أي تخطيط جاد للقوى العاملة بلا جدوى، وحذروا من أن ذلك سيؤدي إلى حدوث مشكلات في توفير الطاقات التشغيلية في العديد من المجالات.

ووصف أصحاب العمل مطلب زيادة الأجور بأنه "مرتفع بشكل زائد عن الحد"، ومع ذلك، أبدوا استعدادهم للتوصل إلى حل تسوية عادلة.

وكانت نقابة "فيردي" قد بررت مطالبها المالية بارتفاع معدلات التضخم.

ومن المقرر استئناف المفاوضات في فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، في 2 نوفمبر المقبل، فيما حُدد بالفعل موعد للجولة الثالثة في 23 نوفمبر في برلين.