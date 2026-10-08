أمريكا تتهم نيكولاس مادورو بالتعذيب

اتهمت الولايات المتحدة رئيس فنزويلا السابق نيكولاس مادورو، بالتعذيب وجرائم أخرى.

ووجّهت السلطات الأمريكية إلى مادورو تلك الاتهامات، في لائحة اتهام جديدة رُفعت السرية عنها اليوم الخميس، ما يزيد الضغط على الزعيم الذي تمت الإطاحة به والذي يواجه بالفعل تهمًا تتعلق بتهريب المخدرات.

وواجه مادورو سابقًا اتهاما بالمشاركة في مؤامرة لإغراق الولايات المتحدة بالكوكايين، وهو يواجه الآن أيضًا مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكمه لهذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والغنية بالنفط.

ويقبع مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلف القضبان في نيويورك منذ أوائل يناير الماضي، عندما اعتقلتهما القوات الأمريكية من منزلهما في كاراكاس في مداهمة جرت في منتصف الليل.