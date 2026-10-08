حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم موقف جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، مؤكدًا استمراره في قيادة الأخضر خلال الفترة المقبلة، ونفي وجود أي قرار بشأن تغيير الجهاز الفني.

وأوضح الاتحاد السعودي، في بيان رسمي، أن دونيس مستمر في منصبه، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، لتجنب تداول أخبار غير دقيقة بشأن مستقبل الجهاز الفني للمنتخب.

ويحظى المدرب اليوناني بثقة مسؤولي الاتحاد السعودي، خاصة بعد النتائج التي حققها مع الأخضر خلال بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، والتي قاد خلالها المنتخب إلى التتويج باللقب بعد غياب استمر 23 عامًا.

وعزز التتويج موقف دونيس، بعدما أثبت قدرته على قيادة المنتخب السعودي وتحقيق الأهداف المطلوبة، وهو ما دفع الاتحاد إلى التمسك باستمراره، مع الرغبة في الحفاظ على الاستقرار الفني قبل الاستحقاقات المقبلة.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات كأس أمم آسيا، وسط طموحات كبيرة بالمنافسة على اللقب، في ظل استمرار دونيس على رأس القيادة الفنية للأخضر.