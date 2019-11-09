ريجيكامب: الحكم حرم الوصل من ضربة جزاء صحيحة أمام الوحدة في الدوري الإماراتي

أكد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب فريق الوصل، أن حكم مباراة فريقه أمام الوحدة في المرحلة السابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي ، حرم فريقه من ركلة جزاء صحيحة، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2/ 2 .

وقال ريجيكامب -في تصريحات عقب المباراة : "أعتقد أن لدينا ضربة جزاء واضحة لم تحتسب في الشوط الثاني، ولا أدري لماذا لم يتم الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد (فار)، مثلما حدث في حالات أخرى".

وأضاف: " أهنئ لاعبي الوصل على ما قدموه في المباراة بشكل عام أمام فريق قوي بحجم الوحدة، وعلى ملعبه في أبوظبي على الرغم من المعاناة النفسية الكبيرة والضغط الواقع على اللاعبين خلال الاسبوعيين الماضيين تحديدا".

ويحتل الوصل المركز الثامن برصيد ثماني نقاط، فيما يحتل الوحدة المركز السادس برصيد عشر نقاط.