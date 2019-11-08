ضبط 247 قطعة سلاح ناري و5 أطنان حشيش ببحيرة المنزلة خلال 3 أشهر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 78 عنصرًا إجراميًا، و247 قطعة سلاح نارى و٥ طن حشيش خلال 3 أشهر ببحيرة المنزلة.

وشن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالتنسيق مع مديريات أمن "الدقهلية، بورسعيد، دمياط "والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقطاع الأمن المركزى، حملات استهدفت المسطح المائى لبحيرة المنزلة بنطاق المديريات الثلاث، وضبط التشكيلات العصابية المشهور عنهم البلطجة وفرض السيطرة والإتجار فـى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين، الذين يتخذون من البحيرة مأوىً لهم، وتمشيط المسطح المائى لضبط مخالفات الصيد لاستمرار إحكام السيطرة الأمنية وبث الطمأنينة لدى المواطنين.

أسفرت جهودها خلال الفترة من ٣ أغسطس حتى ٢٩ أكتوبر عن ضبط 78 عنصرا إجراميا " 62 بأمن الدقهلية ، 16 بأمن دمياط، واستهداف عنصرا شديدة الخطورة (مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية- "مسجل شقى خطر- فرض سيطرة" سبق اتهامه فى 13 قضية "سرقة بالإكراه، بلطجة، سلاح نارى، ضرب" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات وسلاح " ومقتله إثر تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع القوات لمكان اختبائه بدائرة مركز شرطة صان الحجر بأمن الشرقية، وعثر بجوار على (بندقية آلية- 7 خزينة- طبنجة- 166 طلقة مختلفة الأعيرة- 190 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا).

كما تم ضبط 247 قطعة سلاح نارى عبارة عن (46 بندقية آلية، 94 بندقية خرطوش ، 5 طبنجة، 102 فرد محلى ،1076 طلقة مختلفة الأعيرة)، وضبط 178 قضية اتجار بمضبوطات بلغت (٣٣٠ كيلو لمخدر البانجو، ٥ أطنان حشيش، ٢ كيلو هيروين، 723 قرصا مخدرا) بحوزة 371 متهما.

وتمكنت الحملات 5 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهما ارتكبوا 7 حوادث سرقة متنوعة، وضبط 33 قطعة سلاح أبيض " 20 سكين، 11 مطواة، سيف، خنجر"، وتنفيذ ٤٣ ألف حكم قضائي من بينها 2 بالمؤبد بإجمالي 6766 محكوما عليهم، وضبط 23 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، وضبط 2392 قضية "ثروة سمكية، زراعية ومستلزمات إنتاج زراعى، بيئة ومحميات طبيعية، منافع رى وصرف".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها جميعا، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.