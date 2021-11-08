رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة لسه الكلام زعلان عبر يوتيوب

طرح الفنان رامي جمال، أغنيته الجديدة "لسه الكلام زعلان" عبر موقع يوتيوب، وهي من ألحانه ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وهي الأغنية السابعة من ألبومه "ولسه" الدي يتم طرحه بشكل متتابع على مدار العام.

وطرح رامي مؤخرا أغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

ومن المقرر أن يطرح رامي جمال ألبومه "ولسه"، مع شركة "نجوم ريكوردز" بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغاني، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، بجانب تقديمه عدة ألحان في الألبوم.



