إيران: اعتقال مجموعة كانت تخطط لزعزعة الأمن العام وسط البلاد

أعلنت دائرة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة اصفهان وسط البلاد عن اعتقال عناصر مجموعة مناهضة للثورة في المحافظة.

وقال روح الله حكيمي فر مسؤول قسم العلاقات العامة في فيلق صاحب الزمان (عج) بمحافظة اصفهان" إن أعضاء هذه المجموعة كانوا يخططون لزعزعة الامن العام في المحافظة".

وأضاف حكيمي فر، في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد ، "أعضاء هذه المجموعة المناهضة للثورة كانوا يخططون لاثارة الاجواء في مواقع التواصل الاجتماعي والاجواء الحقيقية ضد أمن الشعب لكنهم خضعوا للرقابة والرصد من منظمة استخبارات الحرس الثوري بفيلق صاحب الزمان (عج) وتم اعتقالهم قبل قيامهم بأي خطوة معادية".

وتابع: تم كشف وضبط عدد من الاسلحة والذخائر التي كانت بحوزة هذه المجموعة.