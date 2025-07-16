 رئيسة دايملر تراك: عدم اليقين الاقتصادي يهدد مبيعاتنا أكثر من الرسوم الجمركية - بوابة الشروق
الأربعاء 16 يوليه 2025 1:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيسة دايملر تراك: عدم اليقين الاقتصادي يهدد مبيعاتنا أكثر من الرسوم الجمركية

شتوتجارت - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 1:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 1:23 م

قالت كارين رادشتروم الرئيسة التنفيذية لشركة "دايملر تراك"، إن الرسوم الجمركية ليست أكبر تحد يواجه شركة صناعة السيارات في الولايات المتحدة، لأن الشركة تنفذ قدرا كبيرا من عمليات الصناعة في البلاد.

ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية عن رادشتروم قولها في خبر، اليوم الأربعاء، أنه بينما يمثل ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الصلب والألومنيوم والنحاس عبئا، تؤثر هذه التكاليف على جميع الشركات المصنعة.

وأضافت رادشتروم: "أكثر ما يثقل كاهلنا هو عدم اليقين المتنامي. عندما تكون النظرة المستقبلية الاقتصادية غير واضحة، يتوقف عملاؤنا عن تقديم طلبات الشراء".

يشار إلى أن دايملر تراك التي يقع مقرها في ألمانيا، هي أكبر شركة مصنعة للشاحنات في أمريكا الشمالية، وتعمل في 7 مصانع إنتاج في الولايات المتحدة.

وأوضحت رادشتروم، أن الشركة تحتاج إلى انتعاش في طبات الشراء المقبلة كي تحقق المستوى السنوي المستهدف، مؤكدا أن "الأسابيع القليلة المقبلة ستكون مهمة لأقصى حد".


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