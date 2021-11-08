أردوغان: تركيا أكبر من أن تصبح أسيرة لأي تعصب إيديولوجي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أكبر من أن تصبح أسيرة لأي تعصب إيديولوجي.

جاء ذلك في لقاء عقده الرئيس أردوغان مع مجموعة من الشباب، يوم السبت، في مكتبة الشهيد شيناي آيبوكه يالتشين، بولاية باطمان جنوبي البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد.

وأشار أردوغان إلى أن حكومته تقدم "خدماتها لـ 84 مليونا (عدد سكان تركيا) دون التمييز بين أعراقهم ولغاتهم ومعتقداتهم ودون تفرقة بين شرق وغرب البلاد".

وقال إن "تركيا أكبر وأغنى من أن توضع في قالب محدد أو أن تصبح أسيرة تعصب إيديولوجي".

وأضاف أن كل مواطن محب لتركيا ولديه آمال وأهداف فوق ترابها، له مكان خاص فوق رأسه، بغض النظر عن توجهه السياسي.

واستعرض أردوغان المشاريع التي نفذها حزب العدالة والتنمية منذ مجيئه للسلطة عام 2002، في ولاية باطمان.