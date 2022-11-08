أردوغان: تركيا ليست مستعدة بعد للسماح بانضمام السويد إلى حلف الناتو



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من "الخطوات الإيجابية" التي تم اتخاذها لتلبية المطالب التركية بالتضامن في مكافحة الإرهاب،الإ أن أنقرة ليست مستعدة بعد للترحيب بالسويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون في أنقرة، إن حكومته لا تزال بحاجة إلى تهدئة مخاوف الشعب التركي وتأكيد وجود التضامن في الناتو قبل الانتخابات المقررة في العام المقبل.



وأضاف أردوغان "أعتقد أن صديقي العزيز كريستيرسون سوف يتفهم موقفي في هذه اللحظة"، متابعا أن تركيا لا تزال تتوقع خطوات "ملموسة" من السويد، من بينها إعادة بعض المشتبه بهم الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".



وتعارض تركيا انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، بسبب دعمهما لمجموعات مثل حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.



وقال كريستيرسون إن ستوكهولم "تدرك أن انضمامها إلى حلف الناتو يشمل مسؤوليات تجاه أعضاء آخرين، ومن بينهم تركيا.. لقد عرضت طرقا يمكن من خلالها أن تساعد السويد تركيا في مكافحة الإرهاب".