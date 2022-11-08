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جامعة الدول العربية تشارك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالرياض

ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 3:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 3:54 م

في إطار التعاون مع المنظمات العربية المتخصصة العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، يشارك وفد برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، وعضوية نسيمة شريط - مديرة إدارة الإعلام، في فعاليات الدورة الثانية والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي ينطلق غدا في الرياض وتستمر أنشطته حتى السبت المقبل.

ويشارك في المهرجان الذى ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، الهيئات العربية الأعضاء والهيئات الإقليمية والدولية المشابهة ونخبة من الفاعلين في المجالات الإعلامية والثقافية والفنية.

ويهدف المهرجان إلى إثراء الحوار حول أنجع التصورات لتطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، والدفع بالإعلام العربي ليصل إلى مستويات أفضل على مختلف الاصعدة التقنية والتأهيل والتدريب، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

ويتضمن سلسلة من الندوات وورش العمل ومعرض خاص بالإنتاج الإعلامي في العالم العربي.


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