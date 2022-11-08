شولتس يدعو الصين إلى الانضمام إلى ناديه للمناخ

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، الصين صراحة إلى الانضمام إلى ناديه للمناخ من أجل القيام بمكافحة طموحة لارتفاع درجة حرارة الأرض.

وعلى هامش مؤتمر المناخ العالمي في منتجع شرم الشيخ المصري، قال شولتس اليوم الثلاثاء إن " الدول الكبيرة مثل الهند والصين مهمة للغاية في هذا الشأن".

وأضاف شولتس أن هذه الدول "ستستمر في تشكيل نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي في المستقبل أيضا بل وحتى نسبة متنامية"، وقال إنه من المهم بشكل خاص لهذا السبب السعي إلى تحقيق أهداف طموحة لحماية المناخ.

يذكر أن شولتس يعتزم تأسيس نادي المناخ رسميا قبل نهاية العام الحالي.

ودعا شولتس خلال ندوة حضرها مع دول صناعية ودول نامية على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ إلى الانضمام إلى النادي الذي سيعمل من أجل تحقيق إعادة هيكلة صديقة للبيئة في مجال الصناعة والتصدي لنقل مقار الإنتاج إلى دول ذات قواعد مناخية أكثر تساهلا.

يذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تعتزم إبرام شراكات طاقة لمساعدة الدول الفقيرة على التحول إلى اقتصاد صديق للبيئة.

وأعرب شولتس خلال المؤتمر عن رضاه على ردود الأفعال على خطته، وقال: "الجميع قالوا إنها فكرة منطقية. يجب علينا أن نسعى إلى تحقيق أهداف طموحة إذا تعلق الأمر بوقف تغير المناخ الذي صنعه الإنسان".

ورفض شولتس انتقادات حماة مناخ لسياسته الخاصة بالاستفادة من مصادر جديدة للغاز وقال:" قمنا بالاستفادة من مصادر جديدة للغاز الآن في خضم هذه الأزمة حيث لم تعد تأتي صادرات غاز من روسيا".

ووصف شولتس ما فعله بأنه " أمر مسؤول لاسيما عندما نكون على الطريق الصحيح أي على طريق التخلي عن مصادر الوقود الأحفوري".

يذكر أن حماة مناخ يتهمون شولتس بالسعي إلى دعم الاستفادة من حقل غاز قبالة ساحل غرب أفريقيا الأمر الذي يعتبرون أنه سيؤجج أزمة المناخ.

وكان شولتس أعلن عن هذه الخطوة خلال زيارة للسنغال.

يذكر أن الصين تنبعث منها أكبر كمية من الغازات الضارة بالمناخ على مستوى العالم.

وقال شولتس: "يجب أن تبدأ الآن الثورة الصناعية التالية".

ووجه ناشطو مناخ انتقادات إلى ظهور المستشار الألماني في مؤتمر المناخ العالمي اليوم وأمس حيث اتهموه بمواصلة الاعتماد بقوة على مصادر الطاقة الأحفورية الضارة بالمناخ مثل النفط والغاز والفحم، وقالت الناشطة لويزه نويباور من حركة "أيام جمع من أجل المستقبل" المعنية بحماية المناخ إن "أفعال وأقوال أولاف شولتس تتناقض عمليا مع بعضها البعض".