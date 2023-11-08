غارات إسرائيلية مكثفة وقصف مدفعي على قطاع غزة

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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية فجر اليوم الأربعاء إن الطيران الإسرائيلي ومدفعيته نفذ غارات وقصفا مكثفا الليلة على مخيم الشاطئ ومحيط منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة.

وأضافت الوكالة أن الغارات والقصف المكثف تزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة الغربية.

وذكرت "وفا" أن حي تل الهوا جنوب غرب المدينة شهد غارات جوية إسرائيلية.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منازل وشققا سكنية ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الـ32 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 10328 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألفا آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي استشهد أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.