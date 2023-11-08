علق الفنان محمد رمضان، على أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد، بسبب اعتذار الأول عن مسرحية «زواج اصطناعي»، التي عرضت قبل أيام في موسم الرياض بالسعودية، وخرج بعدها بيومي فؤاد على خشبة المسرح ينتقد فعل محمد سلام.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه على موقع «انستجرام»، فيديو وهو يتحدث مع جمهوره، قائلا: «رسالتي لكل جمهوري العربي.. رأس مال أي فنان أو نجم في الدنيا هو الناس اللى هما حضراتكم، بنطلب من كل حبايبنا وكل اللى حاولينا أمى وأبويا يدعو أن ربنا يحبب فيا الناس والجمهور».

وتابع محمد رمضان: «شيء قاسي لما أكتر حد أنت تبقى عايز تسعده وتنال رضاه هو اللى يكون قاسي عليك بالكلام، وكلامى عن زملائي وأخواتى وأنا بتشرف بيهم الاتنين محمد سلام وبيومى فؤاد، لا سلام غلط ولا بيومي غلط حتى لو في ذلة لسان، إحنا بنقول اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، لو غلطنا وإحنا بنصلى ربنا بيسامحنا».

واختتم محمد رمضان: «فعملوا إيه الاتنين عشان نكون قاسين عليهم، الاخبار اللى بسمعها اللى إن شاء الله تكون إشائعات إن سلام مش هيشتغل ولا حد هيسمح بكده ولا إحنا كفنانين ولا الجمهور هيسمح بكده، اللى هو في ضهر أى فنان بيحبه وبيساعده، ولا إحنا مع بيومي أن يقفل الكومنتات عشان ميشوفش كلام وحش، ياريت نكون أحن من كده على بعض».

وكان اسم الفنان بيومي فؤاد، قد تصدر «الهاشتاجات» المتداولة عبر موقع «إكس»، وذلك بعد تصريح له عن أنه السبب وراء استبعاد الفنان محمد سلام، من مسرحية «زواج اصطناعي» المعروضة ضمن موسم الرياض في السعودية.

وخرج بيومي، على جمهوره في نهاية عرض المسرحية، ليوضح موقفه من الفيديو المنتشر، وقال متحدثا عن سلام: «من حقك تعتذر عن المسرحية، بس مش من حقك إنك تغلط في فنك، إحنا ما بنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فن، فن مصري، وأنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا».