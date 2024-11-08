إزالة 30 حالة تعدي ضمن الموجة 24 لإزالة التعديات بالبحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات في كافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات، وسرعة تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم، والتصدي لأي شكل من التعديات، وذلك في إطار الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضحت عازر أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين كافة الأجهزة المعنية للحفاظ على أراضي الدولة والممتلكات العامة والخاصة، مع إزالة أي تعديات عليها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

كما أكدت عازر أن مدن ومراكز المحافظة شهدت عددًا من الحملات لإزالة التعديات ضمن الموجة الـ24، أسفرت عن إزالة 30 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأراضي الري والزراعة في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وشددت عازر على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمتابعة دورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة، لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشارت المحافظة إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس