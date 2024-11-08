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نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: ترامب سيسعى لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط


نشر في: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 5:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 5:24 ص

قال هينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، إنّ ترامب سيضغط لوقف الحرب عكس سياسة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وأضاف، خلال تصريحات مع الإعلامية أميمة تمام عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أؤمن أن الهدف الرئيسي لترامب هو الازدهار والسلام للعالم كله، وأعتقد أن الوسيلة التي ينظر في كيفية تطبيق هذا هي الاستراتيجية التي سيعتمدها بالعمل على الردع".

وتابع: "في هذا السياق، سيركز ترامب على إيران، وأؤمن بأن الإدارة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو أو شخص آخر ستجد حليفًا قويًا من إدارة ترامب، لكن ترامب قال في أكثر من مناسبة خلال حملته الانتخابية إنه يرغب في إنهاء العنف الجاري في الشرق الأوسط، سواء في غزة أو لبنان، وفيما يخص هجوم الحوثيين في البحر الأحمر".

وأكد: "أنا مؤمن أنّ ترامب سيضيف ضغوطًا كبيرة على نتنياهو لوقف الحملات العسكرية في أقرب وقت ممكن تمهيدًا للسلام".


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