منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة تجتمع مع نتنياهو

اجتمعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة سيجريد كاج مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي تم تبنيه العام الماضي والذي يطالب إسرائيل بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين دون عوائق.

وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي يوم الخميس إن سيجريد كاج ”أثارت مسألة التدابير التي تتطلب تنفيذا عاجلا من أجل معالجة الوضع الإنساني المأساوي في غزة، وأكدت على موقف الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأونروا“.

وتصف الأمم المتحدة وكالة الأونروا بأنها شريان حياة للفلسطينيين في غزة من خلال توفير الرعاية الصحية والتعليم والدعم الاجتماعي.

وكان البرلمان الإسرائيلي قد صوت في 28 أكتوبر الماضي على حظر الأونروا، على أن يدخل التشريع حيز التنفيذ خلال 90 يوما.