ارتفاع أسعار الجبن والزبدة يقود إلى زيادة مؤشر الفاو للألبان في أكتوبر



شهد مؤشر أسعار منتجات الألبان لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) زيادة بنسبة 1.9% في أكتوبر الماضي، ليصل إلى متوسط 21.4% فوق مستواه في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الجبن والزبدة على المستوى الدولي، بينما شهدت أسعار الحليب البودرة انخفاضًا.

في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الاتجاه الصعودي في أسعار الألبان، انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 0.3% عن سبتمبر، وذلك بسبب هبوط أسعار لحوم الخنزير بسبب زيادة معدلات الذبح في أوروبا الغربية، إلى جانب ضعف الطلب المحلي والدولي. في المقابل، انخفضت أسعار الدواجن بشكل محدود، بينما ظلت أسعار لحوم الأغنام مستقرة. وارتفعت أسعار لحوم الأبقار بشكل معتدل بفضل مشتريات دولية أقوى.