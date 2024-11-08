فان نيستلروي: ديالو صنع الفارق مع مانشستر يونايتد

أشاد رود فان نيستلروي المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، بأداء النجم الإيفواري أماد ديالو، عقب تسجيله هدفي الفريق خلال فوزه 2-0 على باوك سالونيكا اليوناني في الدوري الأوروبي.

وبات هذا هو الانتصار الأول لمانشستر يونايتد في المسابقة القارية هذا الموسم، بعد تعادله في مبارياته الثلاث الأولى بمرحلة الدوري، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز 15.

وقال المدرب الهولندي عقب المباراة "الأداء في الشوط الأول لم يكن جيدا، لكنه تحسن كثيرًا في الشوط الثاني".

وتابع "تمركز اللاعبين لم يكن جيدًا في الشوط الأول، ولم نتمكن من فرض سيطرتنا بشكل واضح. كل شيء تحسن بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، وخلقنا عددًا من الفرص وسجلنا هدفين".

وتحدث فان نيستلروي عن ديالو قائلا "لقد صنع الفارق بهدفيه، وبجانب ذلك فقد قدم أداء رائعًا. كان أحد اللاعبين القلائل الذين ظهروا بمستوى جيد في الشوط الأول، وهو يستحق الإشادة بكل تأكيد".

وأوضح مدرب اليونايتد المؤقت في تصريحاته التي أبرزها الموقع الرسمي لناديه "الهدف الأول الذي سجله كان جميلًا وجاء من تمريرة رائعة من برونو. في الهدف الثاني، استخلص الكرة بنفسه وأسكنها الشباك في الزاوية البعيدة ببراعة".

وشدد فان نيستلروي "فيكتور ليندلوف وجوني إيفانز قدما مباراة جيدة في قلب الدفاع، وأماد ظهر بشكل رائع حقا، أنا سعيد للغاية بمستواهم".

ونوه "منحنا ليساندرو مارتينيز وكريستيان إريكسن وماسون ماونت بعض الدقائق أيضا بعد العودة من الإصابة، لذا أنا سعيد بكل هذه الإيجابيات".

وكشف فان نيستلروي "لقد قلت للاعبين قبل المباراة، أن آخر فوز أوروبي لنا في أولد ترافورد كان قبل عام، وكان من الصعب تصديق الأمر، ولكن كان هناك حافز كبير لدى اللاعبين للفوز، فنحن نعيش فترة مهمة في النادي حاليًا".

وأتم "كان من المهم أن نحقق نتائج إيجابية. أحاول الاستمتاع بالوقت الذي أستطيع تقديم المساعدة فيه، ويوم الأحد سنخوض مباراة جديدة، وأنا أركز عليها فقط، ولا أفكر في المستقبل".

وستكون مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ليستر سيتي، بعد غد الأحد، بالدوري الإنجليزي الممتاز، هي الأخيرة لفان نيستلروي قبل تولي روبن أموريم، قيادة الفريق رسميا.