كسر خط مياه يقطع الخدمة عن 9 مناطق بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 350مم بمنطقة ميدان البدري؛ مما ترتب عليه انقطاع المياه اليوم السبت عن مناطق (جسر السلطان – سعد زغلول – الحميات – شارع البل وتفرعاته – المصلّى – الفواخير – درب غنّامة – ميدان البدري – كوبري شيخ الأربعين).

وأكدت مياه أسيوط، في بيان للشركة القابضة اليوم، الإصلاح في أسرع وقت ممكن وعودة المياه فور إتمام الأعمال، مع تشغيل البدائل من المحطات الارتوازية وتوفير سيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المواطنين طوال فترة الانقطاع.

وأوضحت الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أي تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، والواتس 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية على أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه.