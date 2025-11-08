محافظ الجيزة يتفقد خطوط إنتاج التمور والزيتون بالواحات البحرية ويشيد بالكفاءة التشغيلية

أكّد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الواحات البحرية تمتلك مقومات زراعية وصناعية فريدة تجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إنتاجيًا متميزًا في مجال التصنيع الزراعي، مشيرًا إلى حرص الدولة على دعم المشروعات التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لخطوط الإنتاج بأحد مصانع تعبئة وتغليف التمور وزيت الزيتون بمركز الواحات البحرية، برفقة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حيث اطّلعا على آليات التشغيل ومراحل تصنيع التمور والزيتون، بدءًا من الفرز والتجفيف وصولًا إلى التعبئة والتغليف والتسويق.

واستمع المحافظان إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع حول منظومة العمل وأحدث التقنيات المستخدمة في التعبئة، وجودة المنتج النهائي، مشيدين بمستوى الكفاءة التشغيلية والإمكانات البشرية والطبيعية المتميزة للواحات البحرية.

وشدّد النجار على اهتمام المحافظة بدعم الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها التمور والزيتون، بما يُسهم في تعظيم القيمة المضافة لتلك المحاصيل وفتح آفاق جديدة للتصدير وجذب الاستثمارات.

كما أكد أهمية تطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية، واستخدام أحدث النظم الإنتاجية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى استمرار الدولة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل حقيقية لأبناء الواحات البحرية.