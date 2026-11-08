الإدعاء العام في بولندا يبدأ تحقيقا في هجوم كراكوف

ذكرت وكالة الأنباء البولندية(بي.إيه.بي) أن الإدعاء العام في بولندا بدأ تحقيقا في هجوم إرهابي، أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص بساحة سوق في مدينة كراكوف.

وقتل ستة أشخاص وأصيب 16 آخرون، العديد منهم إصابتهم خطيرة، عندما قاد رجل (24 عاما) سيارته إلى ساحة سوق مكتظ في مدينة كراكوف بعد ظهر أمس السبت وأطلق النار بشكل عشوائي على مارة قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة عليه.

وذكر مسئولو الحكومة أن المشتبه به، الذي أصيب، بينما كانت الشرطة تلقي القبض عليه بعد لحظات من إطلاق النار، بدا أنه يتبنى "آراء متطرفة للغاية" وكان مفتونا بأيديولوجيا اليمين المتطرف، لكنهم شددوا على أنهم لم يحددوا بعد الدافع الحقيقي.

وذكر ممثلو الإدعاء أنهم يحققون في مقتل ستة أشخاص بالإضافة إلى العديد من تهم الشروع في القتل بما في ذلك الشروع في قتل رجال شرطة.