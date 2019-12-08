البدو الرحل في الجزائر يبدأون غدا التصويت في الانتخابات الرئاسية

يبدأ المواطنون الجزائريون من البدو الرحل غدا الاثنين، في التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر 135 مكتبا متنقلا في أنحاء البلاد، وذلك على مدار لثلاثة أيام.

وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات، في وقت سابق أن التصويت الخاص بالمكاتب المتنقلة سيستغرق 72 ساعة، على أن يتم إيصال مكاتب التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت للدائرة الانتخابية حسب القانون الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2016 حول النظام الانتخابي.

يذكر أن عدد الناخبين بالجزائر يبلغ نحو 24.4 مليون ناخب، بينهم نحو 914 ألف ناخب في الخارج، وبدأ أمس السبت، تصويت الجاليات الجزائرية في الخارج، وهو التصويت الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل.