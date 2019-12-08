طرد كريم حافظ أمام النني في مباراة قاسم باشا وبشكتاش بالدوري التركي

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تعرض كريم حافظ لاعب قاسم باشا للطرد، وذلك خلال مباراة فريقه أمام بشكتاش، في المباراة التي تُقام مساء اليوم الأحد على ملعب قاسم باشا، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري التركي.

وحصل كريم على البطاقة الحمراء المباشرة بعد مرور 15 دقيقة فقط من بداية المباراة، ليتم طرده للمرة الثانية في الموسم الحالي من الدوري التركي.

وتواجد كريم حافظ في التشكيل الأساسي لقاسم باشا استعدادا للمباراة، وكذلك الأمر لمحمد النني الذي تواجد في التشكيل الأساسي لبشكتاش.

وكان كريم قد حصل على البطاقة الحمراء للمرة الأولى أمام فناربخشه في الجولة الـ11 من الدوري.