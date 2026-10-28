رئيس الوزراء العراقي يزور سوريا لبحث مستقبل العلاقات بين البلدين

يتوجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على رأس وفد وزاري رفيع، إلى الجمهورية العربية السورية في زيارة رسمية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقًا للناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور حيدر العبودي، فإنه من المقرر أن يعقد الزيدي مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تتناول مستقبل العلاقات العراقية السورية، وتطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات الجيوسياسية المرتبطة بها.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية يتصدر التعاون الاقتصادي والتجاري جدول المباحثات، في ظل سعي البلدين إلى تعزيز الشراكات المشتركة، وتوسيع فرص الاستثمار والتنمية، بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين.

وذكر البيان أن الزيارة تعكس توجه الحكومة العراقية نحو تعزيز الانفتاح والحوار، وتطوير علاقاتها مع دمشق على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، بما يدعم أمن البلدين واستقرارهما.