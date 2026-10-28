السودان يعفي مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة

قرر مجلس الوزراء في السودان، بموجب القرار رقم (296) لسنة 2026، الصادرة برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بحسب وثيقة أطلعت عليها "الشروق".

كما قرر إعفاء بعض السلع الغذائية من الرسوم الجمركية والضريبية، وتضمنت قائمة هذه السلع 44 سلعة، منها الدقيق والعدس والأرز والفول المصري وزيوت الطعام والفاصوليا والحمص والبسلة والصلصة.

واستحوذت مصر على نحو 55% من إجمالي صادرات السودان خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت صادرات السودان إلى مصر نحو مليار دولار خلال أول 6 أشهر من 2026، واستحوذ الذهب على النصيب الأكبر منها، بقيمة بلغت نحو 901 مليون دولار، بما يمثل حوالي 90% من إجمالي الصادرات السودانية إلى مصر، بحسب بيانات البنك المركزي السوداني، لتتصدر بذلك وجهات الصادرات السودانية.

في المقابل، بلغت صادرات مصر إلى السودان نحو 867 مليون دولار خلال الفترة نفسها، لتقترب قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 1.9 مليار دولار، واستحوذت المواد البترولية على جانب كبير من الصادرات المصرية إلى السودان، بقيمة بلغت نحو 512 مليون دولار.